Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor İddiası Ortalığı Karıştırdı! Boşanmayı İhanet mi Getirdi?

Ebru Gündeş’ten kısa süre önce boşanan iş insanı Murat Özdemir hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Özdemir’in, genç türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı öne sürülürken, sosyal medya “ihanet” yorumlarıyla çalkalandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandığı iş insanı Murat Özdemir, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Magazin kulislerinde dolaşan haberlere göre Özdemir, genç türkücü Elif Buse Doğan ile yakınlaştı.

KISA SÜREN EVLİLİK BİTTİ

Ebru Gündeş ve eski eşi Murat Özdemir

Rıza Sarraf’tan ayrılığının ardından Şubat 2024’te Dubai’de Murat Özdemir’le evlenen Gündeş, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Ünlü sanatçı, “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Çift, kısa süre önce tek celsede yollarını ayırmıştı.

YENİ AŞK İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Boşanmanın üzerinden çok geçmeden, Magazinburada sitesinin ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Haberde, Murat Özdemir ile türkücü Elif Buse Doğan’ın birlikte görüntülendiği öne sürüldü. İkilinin bir gece kulübünde eğlenirken yakalandığı ve Özdemir’in, Doğan’ın sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı iddia edildi.

Elif Buse Doğan

Söz konusu haberlerin ardından sosyal medyada “Ebru Gündeş ihanete mi uğradı?” yorumları yapılırken, konu kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

GEÇMİŞTE SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA ADI KARIŞMIŞTI

Murat Özdemir, daha önce Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, iş dünyasında bilinen isimlerden biri. Tam adı Murat Osman Özdemir. Aile şirketinde başlayıp yönetim kademesine yükselen, özellikle inşaat ve ticari yatırımlar alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor.

Özdemir, inşaat sektöründe faaliyet gösteren köklü aile şirketinde farklı birimlerde görev aldı; zamanla yönetici pozisyonuna yükseldi.

Kaynak: Magazinburada

