Melek Mosso İle Serkan Sağdıç Boşandı! 2 Yıllık Aşk Tek Celsede Bitti

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile manken Serkan Sağdıç’ın iki yıllık evlilikleri sona erdi. Bir süredir ayrı oldukları bilinen çift, bugün görülen dava sonucunda tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mosso ve Sağdıç, ayrılığı “dostane bir karar” olarak duyurdu.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve manken Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, daha önce ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bugün görülen dava sonucunda ikili, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İKİ YIL SÜREN EVLİLİK SON BULDU

2023 yılında Mersin’de nikah masasına oturan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, evliliklerini saygı ve dostluk içinde sonlandırdıklarını açıkladı. Ünlü çiftin evliliği “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle mahkeme kararıyla sona erdi.

“DOSTANE BİR ŞEKİLDE AYRILDIK”

Çiftin geçtiğimiz haftalarda yaptığı ortak açıklamada, “İki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk.” ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca Mosso ve Sağdıç, süreçle ilgili yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Yalnızca bizim sözlerimize güvenilmesini, bunun dışındaki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz” ifadelerini kullanmıştı.

“ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ünlü çift, ayrılık sürecinde gösterilen anlayış ve saygı için sevenlerine teşekkür etti. Melek Mosso’nun boşanma sonrası sosyal medya hesaplarından eşiyle birlikte yer alan fotoğrafları kaldırdığı da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

