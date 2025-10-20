İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir Boşandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, hayranlarını üzen bir kararla boşandı. Çift, 2022 yılında İtalya'nın büyüleyici Roma şehrinde kıyılan nikahla evlenmiş, iki yıllık flört dönemlerini resmi bir bağa dönüştürmüştü. Ancak bu masalsı başlangıç, geçen hafta mahkeme salonunda sona erdi. Boşanma sürecinde herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığı belirtilirken, ikili ayrılıklarını olgun bir tutumla kamuoyuna duyurdu.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı

'HER ŞEYİ DAHA GÜZEL OLMASI TEMENNİSİYLE...'

Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine sessizliğini bozan Yazıcı ve Beydemir, ortak bir açıklama yayınladı:

"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

Kaynak: Haber Merkezi