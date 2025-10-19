Uzak Şehir'in Alya'sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal Başına İş Açtı! Senaryoyu İfşaladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemin reyting rekortmeni dizilerinden Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sette çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı, yer yerinden oynadı. Ünsal’ın paylaştığı fotoğrafta senaryoda yer alan bir bölüm ifşa oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı olarak gönüllerde taht kurdu

GÖZLERDEN KAÇMADI

Mucize Doktor dizisiyle büyük çıkış yakalayan Sinem Ünsal, Uzak Şehir’deki karakteri ile kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Dizinin yeni sezon bölümleri merakla beklenirken, Ünsal’ın Instagram’da paylaştığı set fotoğrafı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İzleyicilerin dikkatinden kaçmadı

YENİ BÖLÜMÜ İFŞALADI

Fotoğrafta elinde tuttuğu senaryo sayfasıyla poz veren Ünsal, farkında olmadan yeni bölüme dair önemli bir sahneyi ortaya çıkardı.

Yeni bölüme dair önemli bir sahneyi ifşaladı

Görseli detaylı inceleyen takipçiler, senaryodaki bazı bölümlerin okunabilir olduğunu fark etti.

“ÖFKE VE KİNLE DOLU”

X platformunda marioreji1 adlı kullanıcı, senaryo karesini analiz ederek şunları yazdı: Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu.

