Uzak Şehir'in Alya'sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal Başına İş Açtı! Senaryoyu İfşaladı
Fenomen dizi Uzak Şehir’in Alya’sı ünlü oyuncu Sinem Ünsal’ın paylaşımı başına iş açtı. Ünlü oyuncu farkında olmadan senaryoyu ifşaladı.
Son dönemin reyting rekortmeni dizilerinden Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sette çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı, yer yerinden oynadı. Ünsal’ın paylaştığı fotoğrafta senaryoda yer alan bir bölüm ifşa oldu.
GÖZLERDEN KAÇMADI
Mucize Doktor dizisiyle büyük çıkış yakalayan Sinem Ünsal, Uzak Şehir’deki karakteri ile kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Dizinin yeni sezon bölümleri merakla beklenirken, Ünsal’ın Instagram’da paylaştığı set fotoğrafı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
YENİ BÖLÜMÜ İFŞALADI
Fotoğrafta elinde tuttuğu senaryo sayfasıyla poz veren Ünsal, farkında olmadan yeni bölüme dair önemli bir sahneyi ortaya çıkardı.
Görseli detaylı inceleyen takipçiler, senaryodaki bazı bölümlerin okunabilir olduğunu fark etti.
“ÖFKE VE KİNLE DOLU”
X platformunda marioreji1 adlı kullanıcı, senaryo karesini analiz ederek şunları yazdı: Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu.
