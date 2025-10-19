Mustafa Sandal’a İngiltere’den Büyük Jest! Ömür Boyu Geçerli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından "Uluslararası Sanatçı" olarak kabul edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu unvanla birlikte Sandal’a ömür boyu geçerli vize ve oturum hakkı da tanındı. Sandal, İngiltere tarafından bu statüye layık görülen ilk Türk şarkıcı oldu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal

İngiltere Sanat Konseyi’nin verdiği bu özel statü, sanat alanında uluslararası ölçekte tanınırlık ve katkı sağlayan isimlere veriliyor. Mustafa Sandal’ın bu kapsamda kabul edilmesi, hem müzik kariyeri hem de Türkiye adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Unvanı alan ilk Türk şarkıcı oldu

“GURUR VERİCİ”

Sosyal medya hesabından bu güzel haberi duyuran ünlü sanatçı, aldığı unvandan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: İngiltere gibi müziğin merkezi sayılan bir ülkeden böyle bir takdir görmek, bir Türk sanatçı olarak benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca müziğimle pozitif enerjimizi dünyanın dört bir yanına taşımaya çalıştım. Pop müzik aracılığıyla Türk’ün enerjisini doğru şekilde yansıtabilmek, hem benim hem de ülkem adına gurur verici.

İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik… pic.twitter.com/dmpU5nWMSd — Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi