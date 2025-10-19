Mustafa Sandal’a İngiltere’den Büyük Jest! Ömür Boyu Geçerli Olacak

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sandal İngiltere Sanat Konseyi tarafından "Uluslararası Sanatçı" olarak kabul edildi. Sandal’a ömür boyu geçerli vize ve oturum hakkı tanındı.

Mustafa Sandal’a İngiltere’den Büyük Jest! Ömür Boyu Geçerli Olacak
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından "Uluslararası Sanatçı" olarak kabul edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu unvanla birlikte Sandal’a ömür boyu geçerli vize ve oturum hakkı da tanındı. Sandal, İngiltere tarafından bu statüye layık görülen ilk Türk şarkıcı oldu.

İngiltere Sanat Konseyi’nin verdiği bu özel statü, sanat alanında uluslararası ölçekte tanınırlık ve katkı sağlayan isimlere veriliyor. Mustafa Sandal’ın bu kapsamda kabul edilmesi, hem müzik kariyeri hem de Türkiye adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

“GURUR VERİCİ”

Sosyal medya hesabından bu güzel haberi duyuran ünlü sanatçı, aldığı unvandan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: İngiltere gibi müziğin merkezi sayılan bir ülkeden böyle bir takdir görmek, bir Türk sanatçı olarak benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca müziğimle pozitif enerjimizi dünyanın dört bir yanına taşımaya çalıştım. Pop müzik aracılığıyla Türk’ün enerjisini doğru şekilde yansıtabilmek, hem benim hem de ülkem adına gurur verici.

