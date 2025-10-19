Evliliklerine İhanet Neşteri Mi Vuruldu? Ebru Gündeş'ten Boşanan Murat Özdemir Gönlünü Ünlü Şarkıcıya Kaptırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

51 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de dünyaevine girmişti. Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen çif, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı. Çiftten Özdemir hakkında çıkan iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

BOŞANMA KARARINI RESMEN DUYURMUŞTU

Boşanma kararlarını sosyal medya hesabından duyuran Ebru Gündeş, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim..." sözlerini sarf etmişti.

MURAT ÖZDEMİR'DEN AŞK BOMBASI! AYRILIKLARINI İHANET Mİ BİTİRDİ?

26 Eylül’de boşanan Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir cephesinden gelen ihanet iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Magazinburada'nın iddiasına göre, Murat Özdemir, şarkıcı Elif Buse Doğan ile aşk yaşıyor.

Konuşulan dedikodulara göre Özdemir, sevgilisinin sahne aldığı mekanda onu dinlemeye gitti. Sürpriz ilişkinin, evliliğin sona ermesinde etkili olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada Güneş ve Özdemir çifti için, 'Ayrılıklarını ihanet bitirdi' iddiası dönüyor.

Elif Buse Doğan

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR? NE İŞİ YAPIYOR?

Murat Özdemir, iş dünyasında bilinen isimlerden biri. Tam adı Murat Osman Özdemir. Aile şirketinde başlayıp yönetim kademesine yükselen, özellikle inşaat ve ticari yatırımlar alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor.

Özdemir, inşaat sektöründe faaliyet gösteren köklü aile şirketinde farklı birimlerde görev aldı; zamanla yönetici pozisyonuna yükseldi. Ebru Gündeş ile ortak arkadaş çevresi sayesinde tanıştı; ilişkileri kısa sürede ciddiye binerek Dubai’de sade bir nikâhla evliliğe dönüştü.

