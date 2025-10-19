Hazal Filiz Küçükköse’nin Estetik Cevabı Sosyal Medyayı Salladı! Herkes Bu Kareyi Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Kalbim Seni Seçti’, ‘Beni Affet’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Bir Peri Masalı’ gibi projelerdeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ‘Estetik yaptırdı’ iddialarına sürpriz bir yanıt verdi.

İKİZİNİ PAYLAŞTI

Son zamanlarda estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Küçükköse, "Benim ikizim var, aynı yüz, aynı tip!" sözleriyle estetik iddialarına son noktayı koydu.

İkizi Deniz'i paylaştı, sosyal medya sallandı

FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU

Başarılı oyuncu, tek yumurta ikizi Deniz Küçükköse ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. "Diğer yarım" notunu düştüğü kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Küçükköse, daha önce verdiği bir röportajda ikiziyle ilgili “Eskiden birbirimizin yerine geçerdik. Bu konuda çok komik anılarımız var” açıklamasını yapmıştı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimine Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde başlayıp 3. sınıfta bırakan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Güzel oyuncu, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk televizyon deneyimini Deniz Yıldızı isimli dizi ile yaşadı.

2014 yılında oyuncu Tuan Tunalı ile dünya evine giren Hazal Köseoğlu, 2018 yılında boşandı.

Ünlü oyuncunun yer aldığı projeler şöyle:

2023 – Üvey Annes (Serap Kutlu) (TV Dizisi)

2023- Kötü Adamın 10 Günü (Buket) (İnternet Dizisi)

2022 – Bir Peri Masalı (Neslihan Köksal) (TV Dizisi)

2020 – Zemheri (Berrak) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (Elif) (TV Dizisi)

2015-2017 – Kara Sevda (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 – Günahkar (Aslıhan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Hayat Kadını) (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Beni Affet (Leyla) (TV Dizisi)

2009-2011 – Deniz Yıldızı (Gözde) (TV Dizisi)

Kaynak: Haber Merkezi