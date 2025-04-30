Hazal Filiz Küçükköse New York’a Damga Vurdu! Güzelliği Dünyaca Ünlü İsimleri Solladı

“Deniz Yıldızı”, “Kara Sevda” ve “Rüya” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse New York’ta dünyaca ünlü isimlerle yan yana geldi.

NEW YORK’TA RÜZGAR GİBİ ESTİ

Oyuncu Sydney Sweeney ve model Emily Ratajkowski ile birlikte poz veren ünlü oyuncuya yorum yağdı. Hem duru güzelliği hem de oyunculuğuyla isminden söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, bu kez de zarifliği ile gündem oldu.

GÜZELLİĞİ GÜNDEM OLDU

Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nın başrollerini paylaştığı, dünya ülkelerine açılan dizi Kara Sevda’daki ‘Zeynep’ rolü ile tanınan ünlü oyuncuya sosyal medyada ‘Çok güzelsin’, ‘Kızları gölgede bırakmış’ gibi yorumlar yapıldı.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü isimlerden daha çok konuşuldu.