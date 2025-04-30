Survivor'da Büyük Kriz: Batuhan Karacakaya'nın Ailesinden Acun Ilıcalı'ya Tehdit

Survivor 2025'te sular durulmuyor. Hikmet Tuğsuz ile Batuhan Karacakaya geçtiğimiz hafta birbirine girmişti. Hikmet'in "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" itirafı ortalığı daha da kızıştırmıştı.

Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinin kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını açıkladı.

Acun Ilıcalı tarafından sadece uyarılan Hikmet'in herhangi bir ceza almamasına öfkelenen Batuhan'ın ailesinin mesajı izleyicileri şoke etti.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın anne ve babasının söylediklerinin 15 yıldır ilk kez başına geldiğini, kavga için kendisini suçladıklarını ve tehdit ettiklerini ifade etti.

Batuhan ise ailesinin kendisinden haber alamadıkları için endişelendiklerini ve bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını dile getirdi.

Batuhan'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği ailesiyle yapacağı görüşme sonucu belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi