Survivor'da Büyük Kriz: Batuhan Karacakaya'nın Ailesinden Acun Ilıcalı'ya Tehdit

Survivor'da Batuhan ve Hikmet'in kavgasında yeni bir kriz yaşandı. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın ailesinin kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Survivor'da Büyük Kriz: Batuhan Karacakaya'nın Ailesinden Acun Ilıcalı'ya Tehdit

Survivor 2025'te sular durulmuyor. Hikmet Tuğsuz ile Batuhan Karacakaya geçtiğimiz hafta birbirine girmişti. Hikmet'in "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" itirafı ortalığı daha da kızıştırmıştı.

Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinin kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını açıkladı.

Acun Ilıcalı tarafından sadece uyarılan Hikmet'in herhangi bir ceza almamasına öfkelenen Batuhan'ın ailesinin mesajı izleyicileri şoke etti.

Survivor'da Büyük Kriz: Batuhan Karacakaya'nın Ailesinden Acun Ilıcalı'ya Tehdit - Resim : 1

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın anne ve babasının söylediklerinin 15 yıldır ilk kez başına geldiğini, kavga için kendisini suçladıklarını ve tehdit ettiklerini ifade etti.

Batuhan ise ailesinin kendisinden haber alamadıkları için endişelendiklerini ve bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını dile getirdi.

Batuhan'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği ailesiyle yapacağı görüşme sonucu belli olacak.

Survivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli OlduSurvivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli OlduMagazin

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ağlatan Ödül... Yasmin Erbil Gözyaşları İçinde DuyurduSurvivor'da Acun Ilıcalı'dan Ağlatan Ödül... Yasmin Erbil Gözyaşları İçinde DuyurduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Survivor Acun Ilıcalı Tehdit
Son Güncelleme:
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı
Şakir Paşa Ailesi’nde Sezon Finali Öncesi İlk Veda! Herkesi Kahretti, Yeni Sezonda Olmayacak Şakir Paşa Ailesi’nde Sezon Finali Öncesi İlk Veda
ÇOK OKUNANLAR
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor
70 Yıllık Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde 70 Yıllık Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde
Otomotiv Devi Kırmızı Alarm Verdi: Motorda Çıkan O Sorundan Dolayı 600 Bin Aracını Geri Çağırıyor Otomotiv Devi Kırmızı Alarm Verdi: Motorda Çıkan O Sorundan Dolayı 600 Bin Aracını Geri Çağırıyor