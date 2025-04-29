Şakir Paşa Ailesi’nde Sezon Finali Öncesi İlk Veda! Herkesi Kahretti, Yeni Sezonda Olmayacak

Üst üste çıkan yangınlarla magazin gündemine ‘uğursuz’ dizi olarak düşen NOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’da zaman atlaması yapılacak bölümlere sayılı günler kala ilk veda geldi.

Dizinin renkli kişiliği Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran ‘Alyoşa’ olark bilinen Azra Aksu, duygulandıran bir veda mesajı paylaştı. İkinci sezonda büyümüş haline Hazal Kaya’nın hayat vereceği minik oyuncunun vedası herkesi üzerken, Hazal Kaya’nın kadroya dahil edilmesi ise kısa süre önce tepki toplamıştı.

'RENGARENK DÜNYANA DALDIM'

Azra Aksu, 15. bölümde sezon finali yapması beklenirken dizideki karakterine şu sözlerle veda etti:

Alyoşa, Bazen sen aynı ben gibiydin bazen de hiç ben değil… Senin çocukluğunu canlandırırken eski bir zaman dilimine ve rengarenk dünyana dalıp elimden geldiğince sen olmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Ekranlarda henüz sana veda etmedik ama benim için bu akşam yolun sonuydu. Seni unutmayacağım.

BEBEK HEDİYE ETTİLER

Minik oyuncu sanat ekibinin kendisine hediye ettiği bebek için de ‘Çok değerli ve anlamlı ömür boyu saklayacağım’ diyerek teşekkür etti.

ALTIN KELEBEK ALMIŞTI

Minik oyuncu Azra Aksu, ‘Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Güneş' rolü ile 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi olmuştu.

Ödülünü Begüm Birgören'in elinden alan Aksu, ödülünü almadan önce ‘Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu’ demişti.