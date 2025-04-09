Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi?
NOW Tv’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’da ‘Ayşe’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, imajını değiştirdi. Aktaş’ın yeni tarzı hayranlarından tam not alırken, ‘Yoksa diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.
Türk dizi ve sinema dünyasında yıldızı hızla parlayan gen oyuncularından Şakir Paşa Ailesi’nin Ayşe’si Nilsu Berfin Aktaş, saç rengini değiştirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden saçlarını daha da açık sarı yeni halini paylaşan ünlü oyuncu, büyük beğeni topladı.
DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?
Ünlü oyuncunun diziye devam ederken renk değişikliği yapması ise sosyal medyada ‘Diziden mi çıkacak?’ sorusunu beraberinde getirdi.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2018 yılında katıldığı Geleceğin Starı yarışmasıyla ismini duyuran, Altın Kelebek ödüllü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş2019-2021 yılları arasında Show TV‘de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile sektöre adımını attı.
Canlandırdığı “Gökçe Mollaoğlu” karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, Star TV‘de yayımlanan Benim Hayatım dizisinde başrol oynadı.
2022 yılında ATV‘de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde “Pınar” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde ise “Gizem Demirci” karakterini canlandırdı.
Dizi dünyasındaki yükselişini sürdüren genç oyuncu son projesi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar ile büyük beğeni topladı.