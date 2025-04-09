Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi?

NOW Tv’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’da ‘Ayşe’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, imajını değiştirdi. Aktaş’ın yeni tarzı hayranlarından tam not alırken, ‘Yoksa diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi?

Türk dizi ve sinema dünyasında yıldızı hızla parlayan gen oyuncularından Şakir Paşa Ailesi’nin Ayşe’si Nilsu Berfin Aktaş, saç rengini değiştirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden saçlarını daha da açık sarı yeni halini paylaşan ünlü oyuncu, büyük beğeni topladı.

Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi? - Resim : 1

DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Ünlü oyuncunun diziye devam ederken renk değişikliği yapması ise sosyal medyada ‘Diziden mi çıkacak?’ sorusunu beraberinde getirdi.

Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi? - Resim : 2

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2018 yılında katıldığı Geleceğin Starı yarışmasıyla ismini duyuran, Altın Kelebek ödüllü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş2019-2021 yılları arasında Show TV‘de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile sektöre adımını attı.

Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi? - Resim : 3

Canlandırdığı “Gökçe Mollaoğlu” karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, Star TV‘de yayımlanan Benim Hayatım dizisinde başrol oynadı.

2022 yılında ATV‘de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde “Pınar” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde ise “Gizem Demirci” karakterini canlandırdı.

Şakir Paşa'nın Yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tan Büyüleyen İmaj, Yoksa Diziye Vedanın Habercisi mi? - Resim : 4

Dizi dünyasındaki yükselişini sürdüren genç oyuncu son projesi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar ile büyük beğeni topladı.

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıŞakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıGüncel

Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadıŞakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadıMagazin

Etiketler
Now TV Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Ömer Fethi Gürer
Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Deniz Seki'nin Kardeşi Trafik Kazası Geçirdi, Ölümden Döndü: Sağlık Durumu Nasıl? Ünlü Şarkıcının Kardeşi Ölümden Döndü
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
THY’nin Kara Listesindeki Fenomen Bussines Class ile Geri Döndü… Duyurduğu Proje Şoke Etti THY’nin Kara Listesindeki Fenomen Bussines Class ile Geri Döndü… Duyurduğu Proje Şoke Etti
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: 'Kurultay Başvurusunu Gizli Yaptık Çünkü...' Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: 'Kurultay Başvurusunu Gizli Yaptık Çünkü...'
Dominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi Dominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia