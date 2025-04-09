Ünlü Şarkıcı Deniz Seki'nin Kardeşi Trafik Kazası Geçirdi, Ölümden Döndü: Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin 44 yaşındaki kardeşi Serkan Seki, Bodrum'da feci bir kaza geçirdi Deniz Seki, kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Serkan Seki'nin geçirdiği ciddi trafik kazası sonrası bir açıklama yaptı.

Gece saatlerinde yaşanan kazada ağır yaralanan Serkan Seki, hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavi altına alındı.

Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık" dedi.

Deniz Seki, zorlu süreçte kendisine ve ailesine destek olan herkese teşekkürlerini ileterek, "Dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki, hayranlarından ve yakınlarından gelen desteklerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Deniz Seki'nin açıklaması şöyle:

"Canım kardeşim Serkan Seki geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık.

Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

DENİZ SEKİ KİMDİR?

1990'lı yıllardan itibaren müzik kariyerine hızlı bir giriş yapan Deniz Seki, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

İlk albümü "Söz Ver", 1997 yılında çıktı ve büyük ilgi gördü. Bu albümdeki "Söz Ver" ve "Kelimeler Yetse" gibi parçalar, onu popülerleştiren şarkılar arasında yer aldı. Ardından gelen albümleri, Türk pop müziğinde önemli bir yer edinmesini sağladı.

Deniz Seki, müzik kariyerinin yanı sıra kişisel hayatıyla da zaman zaman medyanın gündeminde oldu. 2009 yılında, uyuşturucu kullanımı nedeniyle hapis cezası almıştır.