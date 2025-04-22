Şakir Paşa Ailesi’nin Final Tarihi Değişti: Ekranlara Erken Veda Ediyor
Cezalar, mahkeme süreci, set kazaları ve düşük reklam geliri… Tüm bu gelişmelerin ardından Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali öne çekildi. Dizi, planlanandan bir bölüm önce ekranlara veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana hem hikayesiyle hem de perde arkasında yaşananlarla adından söz ettiren NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler için sezon finali tarihi değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, başlangıçta 16. bölümde sezon arası verecekti ancak yapım ekibine iletilen son bilgiye göre, sezon finali 15. bölümde yapılacak.
BAŞINA GELMEYEN KALMAMIŞTI
RTÜK tarafından iki kez ceza alan dizi, bir dönem mahkeme kararıyla yayından kaldırılmış, ardından taraflar arasında uzlaşma sağlanarak yeniden yayın hayatına dönmüştü. Skandallar bununla da sınırlı kalmamış, çekimlerin sürdüğü sette iki kez yangın çıkmış, Büyükada’daki yangın sırasında yapım amiri Serkan Sükyan, olaydan kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.
13. BÖLÜM YAYINLANMADI
Normal şartlarda dün ekranlara gelmesi beklenen 13. bölüm, reklam gelirlerinin yetersizliği nedeniyle yayın akışından çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından dizinin sezon finaline dair yeni bir planlama yapıldı. Yapım şirketi tarafından ekibe iletilen bilgiye göre, sezon finali 15. bölümde verilecek ve dizi planlanandan bir bölüm erken ara verecek.