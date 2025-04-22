Şakir Paşa Ailesi’nin Final Tarihi Değişti: Ekranlara Erken Veda Ediyor

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana hem hikayesiyle hem de perde arkasında yaşananlarla adından söz ettiren NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler için sezon finali tarihi değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, başlangıçta 16. bölümde sezon arası verecekti ancak yapım ekibine iletilen son bilgiye göre, sezon finali 15. bölümde yapılacak.