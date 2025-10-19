Birce Akalay’dan Şaşırtan Hamle! Tek Tek Sildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı ani değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Bir süre önce uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Akalay'ın kanında uyuşturucu tespit edildiği bildirilmişti. Akalay, Adli Tıp'tan çıkan bu sonuca itiraz etmişti.

Bunun üzerine Akalay, Instagram hesabında birçok ünlü ismi takip etmeyi bıraktı. Akalay’ın artık takip etmediği isimler arasında uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen İbrahim Çelikkol, eşi Natali Yarcan, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimler yer alıyor.

