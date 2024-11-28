Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den Dikkat Çeken İfadeler: 'Fazla Yorum Yapamam Ancak...'

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi cezası kaldırıldı. Kararın ardından açıklama yapan ünlü şovmen, "Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz" dedi.

Son Güncelleme:
Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den Dikkat Çeken İfadeler: 'Fazla Yorum Yapamam Ancak...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırılırken, bugün de Mehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi cezası kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil, mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erbil, "Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması yönünde verilmiş olan karar mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir" dedi.

BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Erbil bu açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulundu. İyi niyetinin kullanıldığını ifade eden ünlü şovmen şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim."

3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni Gelişme3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni GelişmeGüncel
Bir Kez Daha Tövbe Etti! Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Serdar Ortaç'tan Pişmanlık Dolu Sözler: 'Başıma Gelenler Herkese Ders Olsun'Bir Kez Daha Tövbe Etti! Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Serdar Ortaç'tan Pişmanlık Dolu Sözler: 'Başıma Gelenler Herkese Ders Olsun'Güncel
Ev Hapsi Verilmişti... Serdar Ortaç Hakkında Yeni KararEv Hapsi Verilmişti... Serdar Ortaç Hakkında Yeni KararMagazin

Etiketler
Mehmet Ali Erbil
Son Güncelleme:
Tesisat Ustaları Sırrını Açıkladı: Hamam Gibi Evde Yüzde 60 Ucuz Doğal Gaz Faturası Ödeyeceksiniz Tesisat Ustaları Sırrını Açıkladı: Hamam Gibi Evde Yüzde 60 Ucuz Doğal Gaz Faturası Ödeyeceksiniz
Henüz 2 Bölüm Yayımlanmıştı... Kanal Fişini Çekti: Dev Kadrolu Dizi Final Yapıyor! İddialı Dizinin Fişi Çekildi; Ekrana Veda Ediyor
Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi? RTÜK Kararı Sonrası Son Durum… Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi?
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinden İtiraf! Sibel Taşçıoğlu: "Ben De Muhafazakarım" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinden İtiraf! Sibel Taşçıoğlu: "Ben De Muhafazakarım"