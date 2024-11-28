Ev Hapsi Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den Dikkat Çeken İfadeler: 'Fazla Yorum Yapamam Ancak...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırılırken, bugün de Mehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi cezası kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil, mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erbil, "Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması yönünde verilmiş olan karar mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir" dedi.

BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Erbil bu açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulundu. İyi niyetinin kullanıldığını ifade eden ünlü şovmen şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim."