Henüz 2 Bölüm Yayımlanmıştı... Kanal Fişini Çekti: Dev Kadrolu Dizi Final Yapıyor!

Son dönemde televizyon dünyasında yaşanan reyting savaşlarından bir yeni sezon dizisi daha nasibini aldı. Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı 'Aşk Evlilik Boşanma' isimli dizisi reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV, henüz sadece 2 bölümü yayınlanan dizi için final kararı aldı. Dizinin 4. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimler yer alıyordu. Dizinin yönetmen koltuğunda şse Deniz Yorulmazer oturuyordu.

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alan diziyi Rahşan Çiğdem İnan kaleme kaleme alıyordu.