Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek'e Büyük Şok!

Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Nilay karakteri ile kısa sürede fenomen hale gelen, dizi dışında hayranlarına verdiği cevaplarla da konuşulan ünlü oyuncu Feyza Civelek daha önce verdiği uyuşturucu siparişi ile gündem olmuştu.

“YASAKLI MADDEYİ VERİN DEDİM”

Civelek’in yasaklı madde teslim alırken polise yakalandığı ortaya çıkmıştı. Aylar önce yaşana olayda Civelek verdiği ifadede kendini şöyle savunmuştu: Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.

Civelek hakkındaki davada, Civelek'e yasaklı madde siparişini götüren Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılmış, oyuncu hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Feyza Civelek’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Civelek'in savunmasını yeterli bulmayan mahkeme, ünlü oyuncu hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Sabah