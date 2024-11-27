Fransa'daki Toplu Tecavüz Davasında Kan Donduran İfadeler

Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasında Gisèle Pelicot’u ilaçla uyuşturarak istismar etmekle suçlanan, eşi dışındaki 50 erkeğin yargılaması sürüyor. Yargılanan 50 erkeğin son grubu, çapraz sorgulama için beyaz kazak ve jean içinde hakim karşısına çıktı.



New York Times'ın aktardığına göre, sanıklardan Philippe Leleu, bekar ve çocuğu yok. Kendini adamış bir ağırlık sporcusu ve profesyonel bahçıvan olan 62 yaşındaki Leleu, polis kapısını çaldığında emekliliğe yaklaşmıştı. Kapıyı, 10 yıl önce geçirdiği felçten beri yan evinde yaşadığı annesi açtı. Leleu ve annesi akşam yemeklerini beraber yiyor, Leleu akşamlarının çoğunu annesinin evinde geçiriyordu. Leleu’nun annesi hakim karşısına geçtiğinde “Onun için mahkeme salonuna geleceğimi asla düşünmezdim. Asla, asla” dedi. Ancak Leleu oradaydı. Avignon şehrinin güneyinde, 12’inci haftasına giren toplu tecavüz davasının görüldüğü kalabalık mahkeme salonunda, sanıkların arasında.



Pelicot’nun 50 yıllık eski kocası Dominique Pelicot yıllarca eşini ilaçla uyuşturarak internette tanıştığı yabancıları evlerine, eşine tecavüz etmeye davet ettiği suçlamalarını kabul etti. Savcılık, Dominique Pelicot için en yüksek cezayı talep etti: 20 yıl hapis.

"HER ERKEK GİBİLER"

Dominique Pelicot, biri dışında hepsinin Gisèle Pelicot’ya tecavüz, tecavüze teşebbüs ve cinsel saldırıyla yargılandığı davada 50 erkekle beraber hakim karşısında. Fransız medyası bu erkeklere, hepsinin birbirinden farklı ve bir o kadar da sıradan olması nedeniyle “Bay Herkes” diyor. Aralarında kısa boylular, uzun boylular, kilolular, zayıflar, traşlılar, sakallılar, at kuyruklular var. 14’ü dışında hepsinin orta sınıf ya da işçi oldukları bir işi de vardı. Aralarında TIR şoförleri, marangozlar, tüccarlar, bir gardiyan, bir hemşire, bir bankanın bilişim sorumlusu ve yerel gazeteci var. Yargılanan erkeklerin yaşları 27 ile 74 arasında, üçte ikisinden biraz fazlasının çocuğu var. Yaklaşık yüzde 40’ının ev içi şiddet ve tecavüz gibi suç kayıtları bulunuyor.

“TECAVÜZCÜ PROFİLİ DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Bu erkeklerin çok az ortak paydası var. 18’i alkol ya da uyuşturucu bağımlısıyken kalanı değil. Neredeyse 12’si çocukken istismara uğradıklarını söylüyor. Leleu gibi bazıları ise çocukluğunu sevgiyle hatırlıyor. Gisèle Pelicot’nun iki avukatından biri olan Antoine Camus geçen hafta mahkemede yaptığı kapanış savunmasında “Tecavüzcü profili diye bir şey yoktur” dedi.

Sanık erkekler beşli veya yedili gruplar halinde 10 haftalık bir süre içinde hakim karşısına çıktı. Leleu, son gruptaydı. Kısa, ince vücudu konuşurken sallanan Leleu, ifadesinde, “Düşünmeyi bıraktım ve beynimle aramdaki bağ koptu” dedi. Kendisinden önce ifade veren onlarca erkek gibi Leleu da suçlamaları kabul etmedi. Leleu, savunma olarak Dominique Pelicot’nun kendisine eşinin isteyerek kendini uyuşturduğunu söylediğini iddia etti ve ekledi: “Gisèle Pelicot’nun acısında istemsiz bir şekilde payım olduğu için özür dilerim."

BAZILARI ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİNDEN DE YARGILANIYOR

Son gruptaki sanıklar arasında 57 yaşındaki itfaiye eri ve iki çocuk babası boşanmış bir erkek olan Christian Lescole vardı. Birlikte bir köpek barınağı açmayı planladıklarını söyleyen partneri, Lescole’un harika bir adam olduğunu söyleyerek “Tecavüz edecek seviyede biri olduğunu düşünmüyorum” dedi. Lescole sanıklar arasında aynı zamanda çocuk istismarı görüntüleri bulundurmaktan yargılanan beş kişinin de arasında ve dört yıldır tutuklu yargılanıyor.

“BİZ DE UYUŞTURULDUK” İDDİASI

Pelicot davası Eylül’de başladığından bu yana duruşmalara düzenli katılan Lescole, duruşmaları dikkatle izledi. Bazı “varoluşsal yanıtlar” aramak için orada olduğunu söyleyen Lescole “Çünkü bu ben değilim. Bu yaşananlar benim değerlerimi yansıtmıyor. Buraya nasıl geldim?” dedi. Lescole, duruşma sırasında Dominique Pelicot’nun kendilerine evde birer içki ikram ettiğini söyleyen 18 erkek saydığını ve hepsinin ilaçla uyuşturulduğunu düşündüğünü söyledi. Lescole, yatak odasına girdikten sonra neler yaşandığını hatırlamadığını iddia etti.

Son grupta yer alan bir diğer sanık ise 69 yaşındaki emekli Joseph Cocco’ydu. Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Cocco, Gisèle Pelicot’ya tecavüzle suçlanmayan iki sanık arasında. Sanıkların yarısı gibi Cocco da eş değiştirme fantezisi olduğunu, Pelicot’nun evine de bu nedenle gittiğini savundu. Cocco, Gisèle Pelicot’ya tecavüz ya da ilaçla uyuşturmaktan hiç bahsetmediklerini, Gisèle Pelicot’nun hareketsiz bedenini görünce devam etmediğini iddia etti.

"EVE 6 KEZ GİTTİM"

Son grupta en genç sanıklardan biri de yer aldı. 2016’da 22 yaşındayken Pelicot’nun evine giden Charly Arbo pek çok sanığın bir kere gittiğini söylemesinin aksine bu eve altı kez gittiğini söyledi. Gisèle Pelicot’nun avukatlarından Stéphane Babonneau’nun “Arbo’nun bunun tecavüz olduğunu nasıl kabul etmediğini anlayamadığını” söylemesi üzerine, Arbo “Dominique Pelicot bana rızası olduğunu söyledi” dedi.

Kaynak: New York Times