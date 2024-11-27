Merkel'in Anı Kitabından 'Altın Tahtlar' Çıktı: 'Bir Resim Bin Kelimeye Bedeldir'

Almanya’yı 16 yıl boyunca yöneten Angela Merkel “Özgürlük, Anılar 1954-2021” adıyla hatıratını kaleme aldı ve görevi süresince 12 kez ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı. VOA’dan Cem Dalaman’ın haberine göre, kitabın en ilginç bölümü Merkel’in 2015 İstanbul ziyaretinde, Erdoğan ile Yıldız Sarayı’nda, altın kaplama tahtlarda oturduğu bölüme ilişkindi, Merkel şöyle dedi:

"AKP'YE SEÇİM YARDIMI SAĞLAMAKLA SUÇLANDIM"

“İstanbul ziyaretim sert bir şekilde eleştirildi. Bundan iki sandalye, daha doğrusu iki altın taht sorumluydu. Birine Erdoğan oturdu, diğerine ben oturdum. Sadece fotoğrafçıların kesitleri için değil, sohbetimiz sırasında da bu koltuklarda oturduk. Bunlar harika diye düşündüm ancak bunun dışındaki duruma odaklanmadım. Ama sonradan ‘Bir resim bin kelimeye bedeldir’ şeklinde, Erdoğan’ın karşısında sarayında bir hükümdar gibi sindiğim ve gerekirse kendimi onun önünde yerlere bile çökebileceğim yazıldı. AKP’ye seçim yardımı sağlamakla suçlandım. Ankara’daki otokratla işbirliği yapma’ diyorlardı. Eleştirileri terbiyesizce, kısmen sahtekarca buldum. Erdoğan aramızda anlaşma olduğunda çok nazik davrandı, ‘sevgili dostum’ dedi. Görüş ayrılıklarındaysa aleyhte konuşurdu.”

"OTOKRAT SİYASETÇİLERİN SONSUZ ZAMANLARI OLUYOR"

Merkel, “Özgürlük, Anılar 1954-2021” adlı kitabında, “Gözlemlerime göre otokratik eğilimlere sahip siyasetçilerin tipik bir özelliği: Gerektiğinde sonsuz zamanları oluyor. Simultane çeviri yerine çeviri ardıl olarak yapılıyor” diye yazdı.

Kaynak: VOA Türkçe