Tuna Kiremitçi'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tuna Kiremitçi'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi sevenlerini korkuttu. Tuna Kiremitçi şikayeti ile 22 Kasım Cuma günü hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim hastanede üç gün tedavi gördü.

Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Tuna Kiremitçi şu ifadeleri kullandı:

'UFAK BİR DİREKTEN DÖNÜŞ YAŞADIK'

"Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam."

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