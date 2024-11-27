Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinden İtiraf! Sibel Taşçıoğlu: "Ben De Muhafazakarım"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu, hayat verdiği karakter ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Abdullah karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

'PEMBE İLE BAĞ KURDUM, AMA BU BİR ROL'

"Pembe" karakteriyle bağ kurduğunu söyleyen Taşçıoğlu, şu sözlerle anlattı:

"Pembe ile aramda bir bağ kurdum. Çevremdeki insanlar sık sık bana, 'Önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz,' diyorlar. Gerçekten de Pembe ile bazı yönlerimiz örtüşüyor. Ancak bu iş bittiğinde, o bağ da kopacak. Sonuçta bu bir rol."

'İYİYİ MUHAFAZA ETMEKTEN YANAYIM'

Kendi yaşam görüşüne de değinen Taşçıoğlu, muhafazakarlık kavramına farklı bir açıdan yaklaştığını söyledi. Taşçıoğulu, "Ben de muhafazakar biriyim ama bu, tutuculuktan farklı bir şey. Geleneklere bağlılık, iyiyi muhafaza etmek anlamında bir muhafazakarlık. Geçmişten gelen güzel değerleri korumayı önemsiyorum." dedi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN DESTEK

Sibel Taşçıoğlu'nun muhafazakarlık ile ilgili ifadelerine Ahmet Mümtaz Taylan'da şu sözlerle konuğuna destek verirken açıklık getirmeyi ihmal etmedi: “Bende muhafazakarım ama iyiyi muhafaza etmekten bahsediyorum, tutuculuktan değil” dedi.

"Ne kadar benzer olsak da Pembe bir karakter ve onunla birlikte yaşamak zorunda değilim." diyen Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisindeki karakterinin geleneklerine olan bağlılığının, kendi yaşam tarzıyla örtüştüğünü ifade etti.