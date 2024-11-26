Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü! Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor
Ekranların fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”ne bu sezon katılan bir oyuncu daha kadrodan ayrılıyor. İddialı dizinin "Cemal"i Fırat Çelik, ekibe erkenden veda edecek.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” üçüncü sezonunda da birçok yeni transfer ve ayrılığa sahne oldu. Fenomen dizide yine ayrılık yaşanacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; hikayeye bu sezon Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan "Cemal" karakteriyle katılan ünlü oyuncu Fırat Çelik, diziye veda edecek.
AYRILIĞIN NEDENİ MERAK KONUSU
Çelik'in ayrılık kararının senaryo gereği olduğu yoksa oyuncunun talebi mi olduğu henüz bilinmiyor.