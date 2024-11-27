3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni Karar

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil hakkında flaş bir karar çıktı. Erbil'in ev hapsi cezası kaldırıldı.

3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor: Mehmet Ali Erbil Hakkında Yeni Karar

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

Dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırılırken bugün de Mehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi cezası kaldırıldı.

Ortaç yargılanmasına 24 Aralık'ta, Erbil’in ise 30 Aralık'ta başlanacak. Duruşmalar 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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