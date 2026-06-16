Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı

Ece İrtem’in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyette ifade veren anne Nuriye İrtem, kızının son dönemde alkol kullandığını ve antidepresan tedavisi gördüğünü söylerken, gözler otopsi sonucuna çevrildi.

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Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifade kamuoyuna yansırken, o gece yaşananlara ilişkin anlattıkları dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla tanınan Ece İrtem’in ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Oyuncunun evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürerken, annesinin ifadesindeki detaylar gündem oldu.

O GECEYİ ANLATTI

SHOW TV ekranlarında yayınlanan “Cansu Canan ile Yeni Sayfa” programında yer alan bilgilere göre anne Nuriye İrtem, kızının doğum günü nedeniyle birlikte dışarı çıktıklarını ve akşam saatlerinde eve döndüklerini söyledi. İfadesinde Ece İrtem’in daha sonra kendi odasına geçtiğini belirten anne, gece saatlerinde kısa süreliğine uyandığını duyduğunu ancak yeniden uyuduğunu düşündüğünü anlattı.

'SABAH ODAYA GİRDİM'

Sabah saatlerinde kızını kontrol etmek için odasına gittiğini ifade eden anne İrtem’in, Ece İrtem’in ağzından sıvı geldiğini gördüğünü söylediği aktarıldı. Programda paylaşılan bilgilere göre anne İrtem, kızının son dönemde alkol kullandığını ve antidepresan ilaç tedavisi gördüğünü de ifadesinde dile getirdi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Ece İrtem’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Show TV

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Kızılcık Şerbeti
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