CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'

Mutlak butlan kararının ardından CHP’deki tartışmalar sürerken, Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şimşek, "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayımız değil" diyerek, parti içinde “arınma” sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
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Mutlak butlan kararıyla CHP'nin yeniden başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, ihraç sürecini başlatmıştı. Parti içindeki ayrışma sürerken gözler bir yandan da cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı adayımız" diyerek ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun üyeliğinin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından askıya alınacağı konuşulurken; mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Berhan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama geldi.

‘İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DEĞİL’

Şimşek, CNN TÜRK’te katıldığı programda “İmamoğlu hala CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusuna “Hayır, tabi ki değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Ama bu oyları bizim seçmenimiz vermişti. Bir kere ortada hiçbir şey yokken cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. Aday adayı dersiniz.” diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' - Resim : 1

İMAMOĞLU VE ÖZEL İHRAÇ MI EDİLECEK?

İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir ihraç kararı verip vermeyeceklerine ilişkin soru üzerine ise Şimşek “Bir süreç akıyor. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat arkadaşların da istediği bu. Çünkü giderken partiden parçalar koparıp götürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

'PARTİDEN İSTİFA ETSİNLER'

Berhan Şimşek “Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir” diye konuştu.

Kaynak: CNN TÜRK

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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