Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda 10 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda 10 Gözaltı
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Antalya'da 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitlere yönelik eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

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