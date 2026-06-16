Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'

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CHP’de yaşananlar tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında değerlendirildi. Gazeteciler Sinan Burhan ve Aytunç Erkin, yeni parti hakkındaki kulis bilgilerini tv100 ekranlarında aktardı.

Sinan Burhan'ın aktardıkları şöyle: "Yeni parti için yeri Ankara’da Atakule Yıldız civarında tutmuşlar. Böyle bir yer tutuldu ve çalışmaya başlandı orada. Üç parti olacak diyorlar. ‘Biz kendimizi HDP’de olduğu gibi bize yargının rahat vermeyeceğini düşündüğümüzden üç parti planlıyoruz. İki tanesi var olan parti, seçime girme yeterliliği olan. Bir de kendileri parti kuracaklarını ifade ediyorlar. Yedekli gitmek istiyorlar. Seçime girmeme ve partilerinin kabul edilmemesi endişeleri var. O yüzden ‘2018 ve 2020 yıllarında kurulmuş, seçime girme yeterlilikleri olan 2 parti ile temas halindeyiz. Ayrıca yeni bir partiyi de kendimiz kuracağız. Üç parti olarak yedekli gideceğiz. Çünkü herhangi bir yargı müdahalesi olabilir.’ diyorlar."

'BASKIN SEÇİM OLURSA...'

Aytunç Erkin ise Özgür Özel’e yakın bir ismin kendisine, “Partilerimiz hazır olacak. Olur da baskın seçim olursa listemizi yeni partiden vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı da göstereceğiz.” bilgisini verdiğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi