Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası: Şirketlerden Sonra Sıra Marketlerde

Beyaz et soruşturmasına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası: Şirketlerden Sonra Sıra Marketlerde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı beyaz et sektörüne yönelik yapılan operasyonun ardından bu kez İstanbul’daki marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimler sonucunda market işletmelerine 10 milyon 114 bin lira para cezası uygulandı.

MÜFFETTİŞLER SAHAYA İNDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı hatırlatıldı.

HAKSIZ FİYATLA MÜCADELE

Yaz mevsimiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yeniden kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul’daki denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49’uncu toplantısında ele alındığı bildirildi.

10 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ

Buna göre fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekteki marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

'TEDBİRLERİ KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 GözaltıBeyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 GözaltıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Türkiye'nin Kredi Risk Priminde Keskin Gerileme: 4 Ayın En Düşük Seviyesi 4 Ayın En Düşük Seviyesi Görüldü
Petrol Tepetaklak Çakıldı: Vatandaşa Akaryakıtta Peş Peşe İndirim Müjdesi Petrol Tepetaklak Çakıldı: Vatandaşa Akaryakıtta Peş Peşe İndirim Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon
Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası: Şirketlerden Sonra Sıra Marketlerde Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası