Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası: Şirketlerden Sonra Sıra Marketlerde

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Ticaret Bakanlığı beyaz et sektörüne yönelik yapılan operasyonun ardından bu kez İstanbul’daki marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimler sonucunda market işletmelerine 10 milyon 114 bin lira para cezası uygulandı.

MÜFFETTİŞLER SAHAYA İNDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı hatırlatıldı.

HAKSIZ FİYATLA MÜCADELE

Yaz mevsimiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yeniden kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul’daki denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49’uncu toplantısında ele alındığı bildirildi.

10 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ

Buna göre fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekteki marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

'TEDBİRLERİ KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA