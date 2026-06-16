Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Beylikdüzü Belediyesi'ne, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendiği iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce düzenlenen bilirkişi raporlarında; yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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