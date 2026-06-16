Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi

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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye’ye iadeleri için başlatılan hukuki süreç devam ediyor. Türkiye, örgütün firari kadrolarının iadesi için diplomatik ve adli girişimlerini sürdürürken, iade dosyalarının da yeni delillerle güncellendiği bildirildi.

2 BİN 950 İADE TALEP EDİLDİ

Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türk adli makamlarınca bugüne kadar FETÖ/PDY kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlanarak merkezi makama iletildi. Sabah’a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek, "Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

INTERPOL’E EN AKTİF DESTEK TÜRKİYE’DEN

Türkiye’nin Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif destek veren lider ortak ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Gürlek, Interpol’ün de Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye’nin yanında durması gerektiğini söyledi.

'ÖRGÜTÜN BEYNİ YURT DIŞINDA'

Bakan Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta da sürdüğünü vurguladı. Gürlek, "Örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda bu konuda teyakkuz halinde" dedi.

ÖRGÜTÜN 'A TAKIMI' ABD VE AVRUPA’DA

Türkiye’nin iade dosyalarında yer alan kilit isimler ve örgüt içindeki rolleri, yürütülen mücadelenin uluslararası boyutunu ortaya koyuyor. Örgütün finansal ve idari merkezi haline gelen ABD’den, aralarında Fethullah Gülen’in sekreteri ve “mahrem yapılanma” sorumlusu Cevdet Türkyolu, örgütün sözde “Türkiye İmamı” ve finans kaynağı Mustafa Özcan, “Tayin Heyeti” üyeleri Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan ve İsmail Büyükçelebi ile medya sorumlusu Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu çok sayıda ismin iadesi talep edildi.

Ayrıca Gülen’in yeğeniyle evli ve halefi olarak gösterilen Ahmet Kurucan ile Kaynak Holding eski başkanı Naci Tosun da ABD’den iadesi istenen isimler arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi TRT’deki darbe bildirisinin okunmasına teknik destek sağladığı belirtilen Murat Yıldız’ın Almanya’da olduğu tespit edilerek iade süreci başlatıldı.

Belçika’dan ise 'Batı Avrupa İmamı' Süleyman Tiftik ve kumpas davalarının savcılarından Cihan Kansız’ın iadesi istendi. Brezilya’dan Kanada’ya kaçan “TSK imamı” Hamdullah Bayram Öztürk’ün adres tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Sabah