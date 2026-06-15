Kalp Krizinden Hayatını Kaybetmişti: Ece Ertem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İrtem’in annesiyle birlikte binaya girdiği anlar yer aldı.

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35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde annesiyle birlikte bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netleşeceği bildirildi.

İrtem’in son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, İrtem’in annesiyle birlikte yaşadığı apartmana girdiği, ayrıca bir restorana girerek oturduğu anlar yer aldı. Binaya giriş anlarındaysa annesinin koluna girdiği görüldü.

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Kaynak: DHA

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