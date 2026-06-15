ABD'de Stratejik B-52 Uçağı Düştü: Nükleer Silah Taşıma Kapasitesi Bulunuyor

ABD’nin ağır bombardıman uçağı B-52 California’daki Edwards Hava Üssü’nde kalkıştan kısa süre sonra düştü.

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ABD'de Stratejik B-52 Uçağı Düştü: Nükleer Silah Taşıma Kapasitesi Bulunuyor
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress tipi stratejik bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra düştü. Üs yönetiminden yapılan açıklamada, kazanın ardından acil müdahale ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın düşüş nedeninin de henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NÜKLEER GÖREVDE DE KULLANILIYOR

ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli test merkezlerinden biri olarak gösterilen Edwards Hava Üssü, yeni nesil uçaklar, silah sistemleri, yazılımlar ve havacılık teknolojilerinin denendiği stratejik tesisler arasında yer alıyor. Üs, Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nün kıyısında bulunuyor.

Düşen B-52 Stratofortress ise ABD'nin uzun yıllardır hizmette bulunan stratejik bombardıman uçakları arasında yer alıyor. İlk kez 1950'li yıllarda envantere giren uçak, hem konvansiyonel hem de nükleer görevlerde kullanılabiliyor. ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre havada yakıt ikmali yapılmaksızın 14 bin kilometreden fazla menzile ulaşabilen B-52, geniş bir silah yükü taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor ve ABD'nin stratejik caydırıcılık unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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