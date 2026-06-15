Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 Yaşında Hayatını Kaybetti: Kahreden Doğum Günü Detayı

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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem hayatını kaybetti.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İrtem'in bugün öğlen 12.00 sularında evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

'İLK BELİRLEMELRE GÖRE KALP KRİZİ'

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum."

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ertem'in 14 Haziran 1991 doğumlu olması ise yürek burktu.

ECE İRTEM KİMDİR?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera/Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.'lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla ortak projelerde bulundu.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

Kaynak: Haber Merkezi