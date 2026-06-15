Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi

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Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Konya’da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi. Talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

KONSER BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının sevenlerine en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi