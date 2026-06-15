CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak! Kriz Bu Kez Erken Çözüldü

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CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan iç kriz, geçen hafta CHP Grup Toplantısı üzerinden zirveye ulaşmıştı. Geçen hafta, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel gerilimin ardından TBMM'de konuşurken mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönene Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'nde konuşmuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK'

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler yarına çevrilirken Özgür Özel cephesinden kritik bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıkladı.

'GENEL MERKEZDEN MECLİSE BAŞVURU OLMADI'

Emir, “Genel Merkezimizden, Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Sayın Genel Başkanımız (Özgür Özel), örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu.

'BABA OCAĞINDAYIZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ'

CHP'den ayrılıp yeni parti kurulacağı iddialarına dair de konuşan Emir, "Çok spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz. Baba ocağındayız hiçbir yere gitmiyoruz. Bütün hukuksuzlukları biliyoruz. Biz buradayız partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama elbette ki milyonların umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği masamızın aklımızın bir köşesinde tutuyoruz tutmaya da devam edeceğiz.

Sorumluluğumuz milletimizedir." ifadelerini kullandı.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL MERKEZİMİZE İLETECEĞİZ'

Olağanüstü kurultay talebine dair de konuşan Emir, “Biz kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imzayla çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz” şeklinde konuştu.

'YENİ GERİLİMLERİ ENGELLEMEK AMACIYLA'

Öte yandan, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yarın grup toplantısı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.

Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır." ifadeleriyle olası bir gerilimin önüne geçmek için bu kararı aldıklarına dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.



Partimizin önceliği; kişisel ya… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 15, 2026

Kaynak: Haber Merkezi