ALF Dizisinin Yıldızı Anne Schedeen 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

1980'li yılların dünya çapında ve Türkiye'de geniş kitleler tarafından izlenen fenomen sitcom dizisi ALF'te Tanner ailesinin annesi Kate karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Anne Schedeen, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
ALF Dizisinin Yıldızı Anne Schedeen 77 Yaşında Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan ALF dizisinde, tüylü uzaylı ALF'e evini açan anne Kate Tanner rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Anne Schedeen hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya üzerinden paylaşan ailesi, Schedeen’in huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ünlü oyuncunun ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Schedeen'in ardından duyulan derin üzüntü dile getirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Annie'nin huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Geride olağanüstü bir yaratıcı enerji, zekice espri anlayışı, ailesine duyduğu sevgi, küçük köpeklere olan düşkünlüğü ve iyi hikâyelere olan sevgisi kaldı."

TRT DÖNEMİNİN UNUTULMAZ YÜZÜYDÜ

ABD’de NBC ekranlarında 1986-1990 yılları arasında yayınlanan ALF, Türkiye'de de TRT televizyonlarında izleyiciyle buluşmuş ve dönemin en çok izlenen yabancı dizilerinden biri haline gelmişti.

Melmac gezegeninden Dünya’ya düşen ve kedi yemeye meraklı uzaylı ALF'in, Tanner ailesinin yanına sığınmasıyla başlayan komik hikayede Anne Schedeen başroldeydi. Başarılı aktris, 4 sezon boyunca dizinin toplam 101 bölümünde aralıksız rol alarak sitcom tarihinin unutulmaz anne karakterlerinden biri oldu.

KÜLT YAPIMLARDA DA ROL ALDI

Oyunculuk serüvenine ilk olarak tiyatro sahnelerinde adım atan ve televizyon dünyasına 1970'li yıllarda geçiş yapan Anne Schedeen, kariyeri boyunca pek çok prestijli projede boy gösterdi. ALF projesinin öncesinde ve sonrasında rol aldığı bazı popüler diziler şunlar:

Three's Company, Cheers, Magnum, P.I., Simon & Simon.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Oyuncu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Reha Muhtar'ın Cenazesindeki Görüntü Saba Tümer’i İsyan Ettirdi Reha Muhtar’ın Cenazesinde Sitem
Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi Ünlü Sanatçı Hastanelik Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede? CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?
Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike
Beştepe'den Tarihi Seçim Senaryosu: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti
ABD ve İran'dan Tarihi Açıklama: Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de Atılacak Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de Atılacak
Okul Katliamında Yeni Detaylar: İsa Aras Mersinli 32 Kez Rehberlik Servisine Gönderilmiş Okul Katliamında Yeni Detaylar: İsa Aras Mersinli 32 Kez Rehberlik Servisine Gönderilmiş