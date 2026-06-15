ALF Dizisinin Yıldızı Anne Schedeen 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan ALF dizisinde, tüylü uzaylı ALF'e evini açan anne Kate Tanner rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Anne Schedeen hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya üzerinden paylaşan ailesi, Schedeen’in huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ünlü oyuncunun ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Schedeen'in ardından duyulan derin üzüntü dile getirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Annie'nin huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Geride olağanüstü bir yaratıcı enerji, zekice espri anlayışı, ailesine duyduğu sevgi, küçük köpeklere olan düşkünlüğü ve iyi hikâyelere olan sevgisi kaldı."

TRT DÖNEMİNİN UNUTULMAZ YÜZÜYDÜ

ABD’de NBC ekranlarında 1986-1990 yılları arasında yayınlanan ALF, Türkiye'de de TRT televizyonlarında izleyiciyle buluşmuş ve dönemin en çok izlenen yabancı dizilerinden biri haline gelmişti.

Melmac gezegeninden Dünya’ya düşen ve kedi yemeye meraklı uzaylı ALF'in, Tanner ailesinin yanına sığınmasıyla başlayan komik hikayede Anne Schedeen başroldeydi. Başarılı aktris, 4 sezon boyunca dizinin toplam 101 bölümünde aralıksız rol alarak sitcom tarihinin unutulmaz anne karakterlerinden biri oldu.

KÜLT YAPIMLARDA DA ROL ALDI

Oyunculuk serüvenine ilk olarak tiyatro sahnelerinde adım atan ve televizyon dünyasına 1970'li yıllarda geçiş yapan Anne Schedeen, kariyeri boyunca pek çok prestijli projede boy gösterdi. ALF projesinin öncesinde ve sonrasında rol aldığı bazı popüler diziler şunlar:

Three's Company, Cheers, Magnum, P.I., Simon & Simon.

Kaynak: Haber Merkezi