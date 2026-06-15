Trump’tan Tahran’a Nükleer Tehdit: 'Ya İmza Atın Ya Da Saldırılara Hazır Olun'

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelere ve bölgedeki askeri gerilime dair çok çarpıcı mesajlar verdi.

Trump, masadaki anlaşmanın reddedilmesi halinde askeri seçeneğin masada hazır beklediğini vurguladı.

'DENİZ ABLUKASI BİZİM LEHİMİZE ŞEKİLLENDİRDİ'

İran'a karşı daha önce düzenlenen askeri hamlelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sonuçlarını savunan Trump, bu adımların stratejik bir üstünlük getirdiğini ileri sürdü. Yapılması planlanan yeni mutabakatın detaylarına değinen ABD Başkanı, şu noktalara dikkat çekti:

Boğazda Kalıcı Özgürlük: Yeni anlaşma sayesinde Hürmüz Boğazı'ndan "kalıcı olarak ücretsiz ve güvenli geçiş" garanti altına alınacak.

Katı Nükleer Sınırlama: İran'ın nükleer silah geliştirmesi veya satın alması tamamen engellenecek. Uranyum zenginleştirme faaliyetleri sadece askeri amaçlara hizmet edemeyecek çok düşük düzeylerle sınırlandırılacak.

Müzakerede Süre Pazarlığı: Uranyum zenginleştirmenin askıya alınması için 20 yıllık süre üzerinde müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, 15 yıllık bir vadeye de ikna olabileceğini çıtlattı.

Obama Dönemine Gönderme: Trump, bu yeni metnin 2015 yılında Barack Obama yönetiminin imzaladığı nükleer anlaşmadan katbekat daha güçlü ve iyi olduğunu savundu.

'İSRAİL BİZE ŞÜKRAN DUYMALI'

İran ile varılan mutabakat zemininin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sert itirazlarına rağmen sağlandığını ifşa eden Trump, Tel Aviv yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Netanyahu çok zor bir adam. Dürüst olmak gerekirse, bu anlaşmayı yaptığımız için bize çok şükran duymalı. Zira İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı."

Süreç kritik bir aşamadayken İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıyı da sert bir dille eleştiren Trump, bu askeri hamlenin "kesinlikle yaşanmaması gerektiğini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA