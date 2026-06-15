CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?

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CHP’de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz, tarafların karşılıklı hamleleriyle artarak devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için adımlar atmayı sürdürürken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafının gündeminde ihraçlar ve atamalar var.

'ARINMADA' HEDEF SÜRE 2 AY

Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) çarşamba günü beşinci kez toplayacak olan Kılıçdaroğlu’nun, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’dan boşalan grup başkanvekilliklerine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’i ataması bekleniyor.

CHP’deki arınmanın iki ay içinde tamamlanacağı ifade ediliyor.

CHP'DE BİR KEZ DAHA 'GRUP' BİLMECESİ

Özel’in, Grup İç Yönetmeliği’nin “Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır” kuralına uymayarak parti suçu işlediğini belirten Genel Merkez kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun, yarınki grup toplantısı için herhangi bir başvuru yapılıp yapılmayacağının netleşmediğini dile getirdi.

SÜLEYMAN DEMİREL GÖNDERMELİ YANIT

Kurmaylar, “Grupta kim konuşacak” sorusuna Süleyman Demirel’in “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre” sözlerine atıf yaptı. Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekilliklerine yapacağı atama sayesinde grup toplantılarında kürsüye çıkmayı planladığı belirtiliyor.

YENİ İHRAÇLAR MASADA

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin gündemindeki bir diğer konu ise ihraç edilecek isimler. İlk etapta dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını disipline sevk eden Genel Merkez yönetimi, yeni haftada da ihraçların devam etmesini öngörüyor. Kurmaylar, en az beş milletvekili ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu bazı il başkanları ve belediye başkanlarının da kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebileceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmirli kurmaylarının mevcut il başkanı Çağatay Güç’ten rahatsız olduğu ve görevden alınması için öneride bulunduğu ifade ediliyor.

DELEGE İMZALARI TESLİM EDİLECEK

Özgür Özel cephesinde ise olağanüstü kurultay için çalışmalar devam ediyor. Delegelerden toplanan yaklaşık bin imzanın bugün genel merkeze teslim edilmesi beklenirken, delegelerin başvurularının dikkate alınmaması halinde makheme yoluna gitmesi bekleniyor.

YOL AYRIMINDA BİR PARTİ HAZIR, İKİNCİSİ KURULACAK

Bu gelişmelerle birlikte, CHP'de siyaset yapmanın imkanı kalmaması olasılığına karşı alternatif arayışlarına da devam eden Özel ve ekibinin seçime girme yeterliliği olan bir partinin hazır olduğu, ayrıca sıfırdan bir parti daha kurmak için çalışmalara başlandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi