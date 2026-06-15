DMM'den NATO Zirvesi Öncesi Sağlıkçılar İddiasına Yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "NATO Zirvesi nedeniyle sağlık çalışanları idari izinli sayılacak" şeklindeki paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulanarak, sağlık personelinin görevlerinin başında olacağı ifade edildi. Ayrıca güvenlik, sağlık ve acil durum hizmetleri gibi kritik kamu hizmetlerinde çalışan personelin idari izin uygulamasından etkilenmeyeceği kaydedildi.

"Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına" dair iddialar doğru değildir.



Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri’nde de açıkça belirtildiği üzere; “Sağlık, güvenlik, göç,… pic.twitter.com/YFrpVgaj5v — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 15, 2026

Kaynak: Haber Merkezi