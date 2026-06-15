Yazıcıoğlu Dosyasında Kritik Adım: 190 Klasör Ankara’ya Gönderildi

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. tv100'de yer alan habere göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ait 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ve 1 karton kutu içerisinde soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 29 Mart 2009 yerel seçimleri kapsamında Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki programının ardından Yozgat’ın Yerköy ilçesine gitmek üzere helikopterle havalandı.

Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopterin Göksun ilçesi Keş Dağı bölgesinde düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'yla birlikte pilot Kaya İstektepe, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve İHA muhabiri İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Enkazın yaklaşık 48 saat sonra bulunması kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuş, arama kurtarma çalışmalarındaki süreç uzun yıllar boyunca gündemde kalmıştı. Kazanın ardından yaralı olarak yardım çağrısında bulunduğu belirlenen İHA muhabiri İsmail Güneş’in 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmeler de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi