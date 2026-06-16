Silivri Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Dahil 10 Tutuklama

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Şüpheli 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Silivri Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Dahil 10 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi.

'22 MİLYONLUK KAMU ZARARI' TESPİTİ

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda , 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 10 TUTUKLAMA

Gözaltında bulunan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verirken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Silivri Belediyesi
Son Güncelleme:
Kalp Krizinden Hayatını Kaybetmişti: Ece Ertem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Kalp Krizinden Hayatını Kaybetmişti: Ece Ertem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda 10 Gözaltı Antalya Belediyesi'ne Operasyon! 10 Gözaltı
Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon
Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası: Şirketlerden Sonra Sıra Marketlerde Milyonlarca Liralık 'Beyaz Et' Cezası