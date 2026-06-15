Tarkan Milli Takım'a Kendi Şarkı Sözüyle Sahip Çıktı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olmasının ardından takıma ve teknik heyete yönelik eleştiriler peş peşe geldi.

TARKAN MİLLİ TAKIM'A SAHİP ÇIKTI

Bu tepkilerin ardından sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım’a destek verdi. İlk maçın ardından yöneltilen sert eleştirilerden üzüntü duyduğunu belirten Tarkan, futbolcuların karşı karşıya kaldığı baskının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

TARAFTARA KENDİ ŞARKISIYLA SESLENDİ

Tarkan, paylaşımında, “‘Hem yazında hem kışında seninleyiz’ dediğimiz Milli Takım’a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım” ifadelerini kullandı.

Bu seviyede mücadele eden sporcuların büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını belirten Tarkan, futbolcuların ve teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığına inandığını söyledi.

'İHTİYAÇ DUYDUKLARI ŞEY YARGI DEĞİL DAYANIŞMA'

Ünlü sanatçı, “Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, ‘Bir oluruz yolunda’ dediğimiz Milli Takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma” dedi.

Desteğin özellikle zor zamanlarda anlam kazandığını vurgulayan Tarkan, mesajını, “Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi