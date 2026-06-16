TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

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2026 FIFA Dünya Kupası’nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşma, sahadaki mücadeleden çok TRT yayınında yaşanan spiker kriziyle gündeme geldi. Maçın ilk dakikalarında iki takımı birbiriyle karıştıran spiker Murat Ekrem Çimen, sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede yaşanan hata kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

TAKIMLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında anlatımı üstlenen Murat Ekrem Çimen’in, İran’ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda hücumu, Yeni Zelanda’nın pozisyonlarını ise İran atağı olarak aktarması dikkat çekti. Yaklaşık 4-5 dakika süren karışıklık ekran başındaki futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise maç anlatımının “ezbere yapıldığı” yönünde yorumlarda bulundu.

HATA TAREMİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Yayın sırasında İran Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi’nin yakın plan görüntüsünün ekrana gelmesiyle birlikte hata fark edildi. Spiker anlatımını düzeltse de sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlarda çok sayıda futbolsever yaşanan olayı eleştiren yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise olayla ilgili mizahi paylaşımlarda bulundu.

TRT’DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yaşananların ardından TRT yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü. İddialara göre Murat Ekrem Çimen, 2026 Dünya Kupası yayın kadrosundan çıkarıldı. Spikerin turnuvanın kalan maçlarında görev almayacağı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin TRT’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi