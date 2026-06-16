Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin esasları Resmi Gazete'de yayımladı. Cari faizin 10 puan altında, yüzde 29 tecil faiziyle uygulanacak yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.

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Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek
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Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ve işletmeyi rahatlatacak dev adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

FAIZ ORANINDA 10 PUANLIK DEV İNDİRİM

Normal şartlarda yıllık yüzde 39 olan cari tecil faiz oranı, bu yapılandırma kapsamında 10 puan düşürülerek yıllık yüzde 29 olarak sabitlendi. Böylece borçlular, çok daha az maliyetle geçmiş dönem borçlarından kurtulabilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA, HANGİLERİ HARİÇ?

Vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesi olan vergi dairesi alacakları taksitlendirilebilecek.

  • Kapsamda Olanlar: Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri.
  • Kapsam Dışı Olanlar: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar bu kolaylıktan yararlanamayacak.

ESNEK TAKSİT SEÇENEKLERİ VE TEMİNAT SINIRI

Borçlular için standart olarak 36 ay vade öngörülürken, mali durumu zor olanlar için bu süre 48 aya, çok zor durumda olanlar için ise 72 aya kadar çıkarılabilecek. KDV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları ise en fazla 12 taksitte ödenebilecek. Belediyeler ve bağlı kamu tüzel kişileri ise tüm borçlarını doğrudan 72 taksitle ödeme hakkına sahip olacak.

Ayrıca, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için hiçbir teminat aranmayacak. Bu sayede borçluların yüzde 99'u teminatsız taksitlendirme hakkından faydalanacak. 10 milyon lirayı aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS, İLK ÖDEME EYLÜLDE

Tarihi fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar müracaat etmesi gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet üzerinden online olarak ya da vergi dairelerine şahsen/posta yoluyla yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül ayında başlayacak. Bir takvim yılında ikiden fazla taksiti aksatanların yapılandırması iptal edilecek.

Kaynak: AA

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