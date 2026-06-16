Miray Daner O Belediye Başkanının Oğluyla Aşkını İlan Etti! Romantik Pozlar Gündem Oldu

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Miray Daner, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilişkisini romantik bir paylaşımla gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından kutladı.

“Medcezir”, “Vatanım Sensin”, “Kuş Uçuşu” ve “Hudutsuz Sevda” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, bir süredir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor.

GÖZLERDEN UZAK AŞK

İlişkilerini magazin gündeminden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Miray Daner’in yaptığı son paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Daner’in kumsalda çekilen görüntülere “Seninle 3 yıl” notunu düşmesi sosyal medyada ilgi gördü.

EVLİLİK İDDİALARI GÜNDEMDE

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerinin ciddi bir boyuta ulaştığı ve evlilik yolunda oldukları iddiaları da magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Miray Daner daha önce oyuncu Kubilay Aka ve iş insanı Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun Ata Caner Çerçioğlu ile ilişkisini ise daha sakin ve göz önünden uzak sürdürdüğü görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi