Dünyaca Ünlü K-Pop Yıldızı Evinde Ölü Bulundu

Ünlü K-Pop yıldızı Wheesung, 43 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan şarkıcının ölüm nedeni "kalp durması" olarak açıklandı.

Dünyaca Ünlü K-Pop Yıldızı Evinde Ölü Bulundu

Dünyaca ünlü K-Pop yıldızı şarkıcı Wheesung, dün evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki ünlü şarkıcının zamansız ölümü hayranlarını yasa boğarken, sosyal medyada ölüm nedeniyle ilgili spekülasyonlar yayılmaya başladı.

ÖLÜM NEDENİ NE?

Olayla ilgili açıklama yapan Seul polisi, Wheesung'un kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cinayetten şüphelenmediklerini bildirdi. Güney Koreli şarkıcının mevcut sabıka kaydı nedeniyle uyuşturucu ihtimali akıllara geldi.

Dünyaca Ünlü K-Pop Yıldızı Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

Wheesung, 2021 yılında yasa dışı anestezik ilaç kullanmaktan suçlu bulunup hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası ertelenmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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