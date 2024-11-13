Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu: Ailesi Otopsi Yapılmasını İstemedi

Güney Koreli oyuncu Song Jae-lim, evinde ölü bulundu ve ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. 39 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz belirlenmiş değil. Seul Seongdong polisinden yapılan açıklamaya göre, Song'un cesedini, kendisiyle o gün buluşmayı planlayan bir arkadaşı buldu. Olay yerinde herhangi bir suç delili bulunmadığı ve apartmanında bir not olduğu bildirildi.

AİLE OTOPSİ YAPILMASINI İSTEMEDİ

Song'un ailesi, polis soruşturması devam ederken otopsi yapılmasını istemedi. 1985 doğumlu Song, 2009 yapımı Actresses filmiyle eğlence dünyasına adım atmış ve özellikle 2012 yılında Moon Embracing the Sun adlı tarihi dizideki performansıyla tanınmıştı. Son olarak ekim ayında sona eren La Rose De Versailles müzikalinde rol alan oyuncu, popülerlik kazanmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.