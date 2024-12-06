Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez…

Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya orucunu bozan Dilan Polat’ın son videosu, ortalığı karıştırdı. Polat, hem çarşafa girdi hem de Cuma mesajı yayınladı. Polat, kapıyı açtı, 3 kez dua etti ve sonra yemek yedi.

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Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez…

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan ve aylar sonra tahliye edilen Dilan Polat, tahliye sonrasında sosyal medyada eskisi kadar sık vakit geçirmeyeceğini açıklamış ancak daha sonra videoları peş peşe sıralamıştı.

Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez… - Resim : 1

SOSYAL MEDYA ORUCUNU ÇABUK BOZMUŞTU

Evine gerine dönen Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından eskisi gibi yeniden paylaşımlar yapması, reklam alarak link bırakması, gündem olmuş Polat hem çocuklarını hem de eşi Engin Polat’ı da takipçilerine göstermeye devam etmişti.

Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez… - Resim : 2

ÇARŞAF GİYEREK CUMA MESAJI PAYLAŞTI

Son olarak market fişi ve alışverişte kredi kartının yetersiz geldiği anlara ait video ile konuşulan Dilan Polat, yeni paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dilan Polat'ın çarşaf giyerek "Hayırlı cumalar" notuyla yayınladığı video, herkesi şaşırttı.

Dilan Polat, Instagram hesabından yayınlanan videoya “Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kuranı okutan yengem” notunu düştü.

Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez… - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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