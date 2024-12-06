Dilan Polat Tüm Sülaleyi Birbirine Kattı! Kapıyı Açtı ve 3 Kez…

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan ve aylar sonra tahliye edilen Dilan Polat, tahliye sonrasında sosyal medyada eskisi kadar sık vakit geçirmeyeceğini açıklamış ancak daha sonra videoları peş peşe sıralamıştı.

SOSYAL MEDYA ORUCUNU ÇABUK BOZMUŞTU

Evine gerine dönen Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından eskisi gibi yeniden paylaşımlar yapması, reklam alarak link bırakması, gündem olmuş Polat hem çocuklarını hem de eşi Engin Polat’ı da takipçilerine göstermeye devam etmişti.

ÇARŞAF GİYEREK CUMA MESAJI PAYLAŞTI

Son olarak market fişi ve alışverişte kredi kartının yetersiz geldiği anlara ait video ile konuşulan Dilan Polat, yeni paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dilan Polat'ın çarşaf giyerek "Hayırlı cumalar" notuyla yayınladığı video, herkesi şaşırttı.

Dilan Polat, Instagram hesabından yayınlanan videoya “Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kuranı okutan yengem” notunu düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem