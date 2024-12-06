İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Dava Mesajı: Yasal Hakkımı Kullanacağım

Türk futbolunda tansiyon, sahadaki mücadelelerin yanı sıra saha dışındaki polemiklerle de yükseliyor. Son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın canlı yayında özel yazışmaları paylaşmasına sert tepki gösterdi. Hatipoğlu konuyla ilgili hem hukuki hem de etik değerlendirmelerde bulunarak yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Galatasaraylı yönetici yaptığı açıklamada, özel yazışmaların paylaşılmasının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiğini belirtti. "Ben bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım’da iletmiştim. Ancak bir yayın sırasında iki kişi arasındaki mesajların üçüncü bir şahsa gösterilmesi, yasal olarak uygun değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı açıkça ifade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

'GAZETECİDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM'

Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın bahsettiği yazışmalardan sonra bazı iddiaların gündeme geldiğini belirterek konunun detaylarını bir kez daha açıkladı.

Tottenham maçı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlatan Hatipoğlu "Hakem isimleri üzerine konuştuğumuzu ve bazı isimlerde anlaştığımızı zaten söylemiştim. Ancak iddia edildiği gibi başka bir şey konuşulmadı. Bu nedenle yazışmaları gören gazeteciden, başka bir şey görüp görmediğini kamuoyuna açıklamasını rica ediyorum. Çünkü tüm diyalog bundan ibaretti" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ KİŞİYLE DİYALOG KURAN BENİM'

Açıklamalarında samimiyetsizlik eleştirisinde de bulunan Hatipoğlu yaşanan süreçte Acun Ilıcalı ile diyaloğa girmesinin yanlış bir tercih olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi "Bu konuya yanlış bir kişiyle diyalog kurarak dahil olduğumu fark ettiğimde zaten Galatasaray camiasından özür dilemiştim. Ancak mesajların ardından Ilıcalı’yı aradım ve neden böyle bir paylaşım yaptığını öğrenmek istedim. Telefonuma cevap vermedi ve yaklaşık 1.5 saat beklememe rağmen geri dönüş olmadı" dedi.

'SİNSİ BİR PLAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Telefon görüşmesinin gerçekleşmemesi üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptığını belirten Hatipoğlu, Ilıcalı’nın tavrını "samimiyetsiz" olarak nitelendirdi. "Bu davranışın arkasında sinsi bir plan olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu diyaloğa tamamen son verdiğimi belirttim" ifadelerini kullandı.

'BU KONUYU KAPATIYORUM'

Son olarak konuyu daha fazla uzatmak istemediğini vurgulayan Hatipoğlu bundan sonra polemiklere girmeyeceğini belirtti. "Eksik bir şey kalmasın diye açıklamalarımı yaptım ve bu konuyu bir daha konuşmamak üzere kapatıyorum. Türk futbolunda polemiklerin değil, fair play’in konuşulması gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA