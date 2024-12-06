İki Süper Lig Ekibi Türkiye Kupası'ndan Çekildi

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'ndan çekilme kararı aldı. Kararın kura çekimlerinden hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
İki Süper Lig Ekibi Türkiye Kupası'ndan Çekildi

Trendyol Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Kasımpaşa Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilme kararı aldığını duyurdu.

Kulüplerin çekilme kararının mali sebeplerden ötürü alındığı bildirildi. Öte yandan kararın 5. Eleme Turu öncesi yapılacak kura çekimlerinden hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, kulüplerin bildirdiği yazıya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. İki kulübün genç takımlarıyla turnuvaya katılımı da seçenekler arasında.

Süper Lig'de Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 13 maçtan 10'unu kazanmayı başardı. İki maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler sadece derbi maçında Galatasaray'a kaybetti.

Ligde bu sezon oynadığı 13 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa ise altı maçından beraberlik, dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi bu sonuçlarla ligin 14. sırasında yer alıyor.

Okan Buruk: Kenetlenmeye İhtiyacımızın Olduğu ZamanlardayızOkan Buruk: Kenetlenmeye İhtiyacımızın Olduğu ZamanlardayızSpor
'Göz Oyarım' Diyen Dursun Özbek'e Mourinho'dan Yanıt: Ben Utandım'Göz Oyarım' Diyen Dursun Özbek'e Mourinho'dan Yanıt: Ben UtandımSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beşiktaş Deplasmanına Tek Eksikle Gidiyor Fenerbahçe Beşiktaş Deplasmanına Tek Eksikle Gidiyor
'Göz Oyarım' Diyen Dursun Özbek'e Mourinho'dan Yanıt: Ben Utandım 'Göz Oyarım' Diyen Dursun Özbek'e Mourinho'dan Yanıt
Galatasaray, TFF ve Acun Ilıcalı Kavgasında Devreye Bakanlık Girdi! Acil Toplantı Kararı Bakanlıktan TFF Başkanı'na Çağrı
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor
Okan Buruk: Kenetlenmeye İhtiyacımızın Olduğu Zamanlardayız Okan Buruk: Kenetlenmeye İhtiyacımızın Olduğu Zamanlardayız