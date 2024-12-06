İki Süper Lig Ekibi Türkiye Kupası'ndan Çekildi

Trendyol Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Kasımpaşa Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilme kararı aldığını duyurdu.

Kulüplerin çekilme kararının mali sebeplerden ötürü alındığı bildirildi. Öte yandan kararın 5. Eleme Turu öncesi yapılacak kura çekimlerinden hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, kulüplerin bildirdiği yazıya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. İki kulübün genç takımlarıyla turnuvaya katılımı da seçenekler arasında.

Süper Lig'de Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 13 maçtan 10'unu kazanmayı başardı. İki maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler sadece derbi maçında Galatasaray'a kaybetti.

Ligde bu sezon oynadığı 13 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa ise altı maçından beraberlik, dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi bu sonuçlarla ligin 14. sırasında yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem